TMW - Inter-Sassuolo, inizia l'incontro decisivo per sbloccare Sensi

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

E' iniziato a Milano l'incontro decisivo tra Sassuolo e Inter per sbloccare l'affare Stefano Sensi: da individuare ancora la contropartita giusta per far abbassare la valutazione fatta dal Sassuolo per il proprio centrocampista, con Gravillon che sembra essere il preferito della formazione di De Zerbi. L'incontro avviene, come di consueto, nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, alla presenza dell'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, arrivato pochi minuti fa. Di seguito il video: