Emanuel Vignato non è solo la luce in fondo al tunnel del Chievo. Il giovane trequartista si sta imponendo con brillanti prestazioni nel finale di stagione dei gialloblù, tanto che l'Inter ha spedito uno scout per seguirlo dal vivo durante la sfida contro la SPAL. Possibile un'operazione alla Bastoni, con acquisto ora e prestito per un altro anno (o due) a Verona per anticipare la concorrenza.