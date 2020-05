tmw Inter, se il PSG cederà Icardi in Italia i nerazzurri incasseranno altri 15 milioni

vedi letture

Inter e Paris Saint Germain hanno trovato l'accordo per il passaggio di Mauro Icardi a titolo definitivo ai transalpini, con i nerazzurri che hanno fatto uno sconto rispetto ai 70 milioni pattuiti la scorsa estate. L'argentino passerà al PSG per 50 milioni di euro più 8 di bonus ma c'è un'altra clausola sul contratto: nel caso in cui i transalpini dovessero cederlo in futuro in Italia all'Inter spetterebbero infatti altri 15 milioni di euro.