Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si chiama Youcef Atal uno dei nomi nel mirino dell'Inter per la fascia destra. Secondo quanto raccolto da TMW, il club nerazzurro nelle ultime settimane ha fatto di nuovo seguire l'esterno algerino classe '96 del Nizza. Arrivato in Francia dai belgi del Kortrijk la scorsa estate per tre milioni di euro, l'allenatore Patrick Vieira lo ha valorizzato al massimo. Per l'Inter non rappresenta la prima scelta, ma è uno dei profili alternativi per il mercato che sarà fatto seguendo le indicazioni di Antonio Conte. La valutazione del Nizza è superiore ai 30 milioni di euro, il ragazzo ha un ingaggio molto basso e spinge per rinnovare.