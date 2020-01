Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olivier Giroud si allontana dall'Inter. Dopo l'intesa e i contatti degli ultimi giorni col Chelsea, c'è infatti stato un repentino cambio di rotta. Le quotazioni sono dunque in calo, con le parti comunque al momento molto lontane e sensazioni negative sull'operazione. Nel frattempo, l'Inter lavora per altre soluzioni in queste ultime ore di mercato per regalare a Conte la punta di "scorta" per l'attacco.