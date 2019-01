TMW - Inter, si lavora per Herrera: operazione in stile Godin

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter continua a lavorare seriamente per l'acquisto di Hector Herrera. Il club nerazzurro lo ritiene un profilo ideale per carta d'identità, esperienza internazionale, duttilità tattica e leadership. Si punterà a un accordo in stile Godin, quindi per giugno, ma da chiudere poi in estate. In Italia il Milan è stato frenato dall'acquisto relativo a Lucas Paquetà e dai paletti UEFA, mentre la Roma sarebbe tagliata fuori senza il quarto posto (Herrera vuole un club che gioca la Champions ndr). Premier e Liga (sua preferenza) le altre opzioni.