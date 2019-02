© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelien Tchouameni si allontana dall’Inter. Il centrocampista del Bordeaux era stato valutato dal club nerazzurro in previsione del mercato estivo, ma oggi non è più una pista percorribile. L’Inter infatti ha deciso di virare su altri obiettivi tecnici. Difficile al momento una collocazione in Italia per il calciatore del Bordeaux. Tchouameni e l’Italia, per ora no...