TMW - Inter, Skriniar: "Con Icardi o Lautaro i difensori devono stare attenti"

"C'è sempre la possibilità di arrivare al secondo posto ma l'importante è la Champions. Peccato che con la Roma non siamo riusciti a vincere. Pur giocando bene nel secondo tempo non siamo riusciti a fare il secondo gol". Così ha parlato Milan Skriniar, difensore dell'Inter, in zona mista dopo l'1-1 contro la Roma.

La prossima gara contro la Juventus? "Una partita molto importante per noi che lottiamo per la Champions. E' sempre un "derby" con tante emozioni, dobbiamo entrare in campo con la voglia di vincerla".

Icardi? "Quando è in campo si sente, i difensori devono stare attenti per marcarlo, così come per Lautaro".

La nostra difesa contro la Roma? "Abbiamo fatto bene, soprattutto nel secondo tempo. Non è mai facile giocare contro Dzeko, ma lo abbiamo tenuto abbastanza bene, anche se si può fare sempre meglio".

Il pareggio? Felice per la prestazione ma non per come è andata la partita. Dobbiamo pedalare fino alla fine".