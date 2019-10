TMW - Inter, Skriniar: "Non mi piace che l'arbitro venga circondato così"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha così commentato in zona mista il ko dei nerazzurri contro la Juventus: "Sicuramente sia Juve che Barcellona sono due squadre forti. Lì nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, oggi potevamo e fare meglio diverse cose. Purtroppo non siamo riusciti a segnare pur con le occasioni create e questa è la differenza tra noi e loro, la capacità di fare gol. Nel secondo tempo potevamo essere più aggressivi e pressarli più alti, anche se non è facile. Abbiamo perso, ci sono tante cose da migliorare".

Che cosa ha detto Conte a fine partita? "Non lo voglio dire, ma come vi ho detto io c'è tanto da migliorare e c'è bisogno di guardare avanti".

Un commento sull'arbitro? "Non voglio parlare dell'arbitro, anche se non mi piace che tutti gli vadano addosso e parlino ogni volta che fischia qualcosa, perché si finisce per non giocare più. Deve mandare tutti via e prendere una decisione lui".

L'Inter esce ridimensionata? "Penso che oggi e con il Barcellona abbiamo visto che c'è da fare meglio. Allenarsi sui dettagli, perché si vede che basta lasciare un centimetro di spazio e lo paghi. Forse mancava un po' di freschezza, ma in queste grandi partite certe cose non devi sentirle".