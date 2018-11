TMW - Inter-Skriniar, passi avanti per il rinnovo. Si valuta clausola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter sta facendo dei discreti passi avanti per il rinnovo, fino al 30 giugno del 2023, per Milan Skriniar. Attualmente c'è ancora una leggera discrepanza fra richiesta - intorno ai 3 milioni di euro - e l'offerta, ma nelle uitime ore le parti hanno decisamente limato. La situazione è abbastanza chiara e potrebbero esserci nuovi contatti, decisivi, a inizio settimana prossima.

VALUTAZIONE CLAUSOLA - Sul tavolo c'è anche la possibilità di inserire una clausola rescissoria, molto alta, per il difensore slovacco. Una sorta di exit strategy qualora ci fossero proposte da capogiro dall'estero, come insegna van Dijk per il Liverpool. Ecco, la valutazione potrebbe raggiungere le tre cifre, anche se l'Inter preferirebbe evitare questa soluzione proprio per evitare tentazioni.