Fonte: Alessandro Rimi

Cedric Soares si avvicina a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: il portoghese, in arrivo dal Southampton, è entrato nella sede milanese del CONI in questo momento per l'espletamento delle visite mediche necessario per il tesseramento da parte dei nerazzurri. Ricordiamo le modalità dell'affare: il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto a favore dell'Inter.