TMW - Inter, Soares soluzione tampone. Per l'estate contatto per Hysaj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter difficilmente riscatterà Sime Vrsaljko, ma anche Cedric Soares è tutt'altro che certo della permanenza. Perché il portoghese è stato giudicato come una soluzione tampone, ma è difficile che possa essere confermato a meno di giocare sei mesi quasi perfetti. Così, nelle varie valutazioni di questi giorni, i nerazzurri hanno avuto anche un contatto per Elseid Hysaj, nel Napoli di Sarri praticamente insostituibile, meno dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti. Un'operazione ovviamente per giugno e per dare un nuovo padrone alla fascia destra.