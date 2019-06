TMW - Inter, sogno Lukaku. Marotta: "E' presto"

Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bocche cucite per Giuseppe Marotta, direttore generale dell'Inter, all'uscita dalla sede nerazzurra. Oggi è andato in scena, tra gli altri, un lungo summit con Federico Pastorello: tra le tematiche imminenti il futuro di Edoardo Vergani, baby che sarà inserito nella trattativa per Stefano Sensi con il Sassuolo. "Romelu Lukaku? E' un sogno ma non è impossibile", ha detto l'agente. Marotta, però, incalzato dai taccuini, si è limitato a liquidare la questione con un "è presto" che rimanda probabilmente la trattativa a inizio luglio, quando sarà superato lo scoglio delle plusvalenze da fare entro fine mese.

