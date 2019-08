Fonte: Alessandro Rimi

In attesa di novità dall'Inghilterra sul fronte Romelu Lukaku, l'Inter stringe per Edin Dzeko. In sede è infatti arrivato pochi minuti fa Silvano Martina, agente nell'entourage del centravanti bosniaco della Roma: incontro in corso, si cerca la definizione per regalare ad Antonio Conte il primo centravanti del mercato estivo.