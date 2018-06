TMW - Inter-Strootman, pista calda: pronto un quadriennale

Lunga ed interessante intervista di Pepe Reina al quotidiano spagnolo As. Il numero uno spagnolo, pronto a vestire la maglia del Milan dopo l'avventura al Napoli, ha parlato a 360° della sua avventura italiana, partendo però dalla Spagna in vista del Mondiale: "Vedo il gruppo con...

Watford, esercitata l'opzione per il rinnovo di Britos

Tottenham, via libera a Pochettino in caso di chiamata del Real

PSG, primo contratto da professionista per il portiere Innocent

Marsiglia, trovato l'accordo per il rinnovo di Rolando

CR7 disgustato per l'addio di Zidane. Ma Perez non può perdere anche lui

Real Madrid, Raul potrebbe affiancare Pochettino in panchina

Vidal: "Valuterò se lasciare il Bayern, andrei via per la Champions"

Trabzonspor, offerta per Mihajlovic: il tecnico serbo rifiuta

Atletico Madrid, Thauvin il prescelto per far dimenticare Griezmann

AS in prima pagina saluta Zidane: "Hasta siempre"

Mundo Deportivo su Zidane: "Il Real Madrid in shock"

Liverpool, il Sun in prima pagina: "Il Real Madrid pensa a Klopp"

Il Daily Telegraph in prima pagina: "Agitazione Chelsea"

Il Sun annuncia: "Il Chelsea in pressing su Zidane"

L'Inter continua a seguire con particolare attenzione la situazione di Kevin Strootman, centrocampista della Roma. L'agenzia che cura gli interessi dell'olandese è la stessa di de Vrij, con i nerazzurri che sono interessati a concludere l'affare. Con il giocatore si tratta sulla base di un quadriennale da oltre 3 milioni di euro (più bonus), mentre i capitolini hanno già spiegato come il mediano sia cedibile per una cifra intorno ai 30 milioni.

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy