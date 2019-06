TMW - Inter, sul tavolo anche Lazaro. Si cerca l'accordo con l'Hertha Berlino

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Summit in corso tra l'Inter e l'agente Federico Pastorello per chiudere il cerchio con i tedeschi: per Valentino Lazaro, esterno dell'Hertha Berlino, i tedeschi chiedono 25 milioni, una valutazione che i nerazzurri non hanno ancora raggiunto. Al contrario, con il giocatore accordo totale per un quinquennale a 2 milioni a stagione.