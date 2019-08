Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il valzer dell'esterno sinistro è in pieno svolgimento. Si è tenuto in sede Inter un incontro tra l'entourage di Federico Dimarco e i nerazzurri: il giocatore è stata una delle ipotesi per il mercato dell'Atalanta che segue però vita ora con forza su Diego Laxalt del Milan. La Dea libererà così Arkadiusz Reca per la SPAL, in cerca di un uomo dopo l'infortunio grave a Mohamed Fares Intanto sta per essere definito il passaggio di Dalbert al Nizza, con l'Inter pronta ad accogliere Cristiano Biraghi dalla Fiorentina. Che tra le idee dell'ultimo minuto ha Yuto Nagatomo del Galatasaray. E Dimarco? La sensazione è che sia destinato a restare, dal summit emerge la fiducia nel giocatore che peraltro rientra nella lista europea dell'Inter.