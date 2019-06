TMW - Inter, summit di mercato in sede. Presenti Conte, Marotta e Ausilio

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Summit di mercato in casa Inter nel pomeriggio di oggi. Antonio Conte ha raggiunto tutta la dirigenza nella sede del club nerazzurro per fare il punto sulle trattative in entrata e in uscita e sulle strategie per la prossima stagione. Tutti presenti, da Ausilio a Marotta fino a Zanetti e il medico Volpi.