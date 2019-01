Fonte: Simone Bernabei

© foto di Giacomo Iacobellis

Luca Campedelli, presidente del Chievo, ha appena raggiunto la sede dell'Inter insieme al proprio ds Giancarlo Romairone. Come raccolto da TMW, le due società dovranno infatti aggiornarsi per definire il futuro di Brazao, giovane portiere del Cruzeiro che i nerazzurri vorrebbero acquistare in sinergia coi gialloblù in questa finestra di mercato. Presente, come si vede nel video in calce realizzato dal nostro inviato, anche l'intermediario Gabriele Giuffrida.