Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Dimitri Conti

Per l'Inter sono giorni decisivi sul fronte Romelu Lukaku, con lo stesso attaccante che è sparito dalle ultime foto che ritraggono i Red Devils alle prese con gli allenamenti in Asia. L’agente di Lukaku, Federico Pastorello, ha già un accordo di massima con l'Inter (contratto di 5 anni, 9 milioni di euro netti a stagione compresi bonus), e lo stesso Conte lo aspetta da inizio mercato in assenza di un vero e proprio piano B.

Ultimatum Manchester United - Marotta sta valutando come raggiungere la cifra richiesta fermamente dallo United (85 milioni), consapevole che l'inserimento di una contropartita tecnica è eventualità assolutamente non presa in considerazione dai Red Devils. Il tempo per chiudere l’affare però, secondo le ultime raccolte da TMW, è quasi scaduto: svolta entro il fine settimana altrimenti, a meno di clamorose sorprese, dall'Inghilterra chiuderanno gli ultimi spiragli considerato anche il termine del mercato britannico fissato l'8 agosto.