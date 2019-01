Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Matias Vecino all'Inter non è più scontato. Dopo il rinnovo di fine ottobre - con un maxi comunicato dove i nerazzurri annunciavano il prolungamento per sei giocatori - l'uruguagio non è convinto di volere rimanere all'Inter, anche perché non sembra al centro del progetto. Il suo futuro però verrà sbrogliato a giugno, perché i tempi sono stretti e sarebbe difficile chiudere una cessione nel reparto, trovando poi un eventuale sostituto. Il sudamericano quindi va verso la permanenza finora, non avendo chiesto la cessione differentemente da Perisic.