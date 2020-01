Fonte: Dai nostri inviati, Alessandro Rimi e Marco Conterio

C'è molto movimento nella sede dell'Inter in queste ore. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, le visite non sono finite con l'arrivo di Sinouh Mohamed (l'agente di Amrabat) . Da segnalare inoltre la presenza di Oscar Damiani (agente di Ionut Radu, portiere in prestito al Genoa che potrebbe cambiare area) e di Gianni Vitali (agente di Kumbulla, difensore del Verona nel mirino del club nerazzurro).