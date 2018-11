TMW - Inter, visionato Piatek nelle ultime due gare. Ha deluso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il cambio di panchina, da Ballardini a Juric, pare non aver giovato alla vena realizzativa di Krzysztof Piatek, attaccante polacco del Genoa, capace di andare in rete per le prime sette gare consecutive, salvo poi steccare le ultime tre. Le ottime prestazioni prima della sosta nazionali hanno portato tutti i grandi club a volerne valutare la stoffa: in particolare l'Inter ha visionato, tramite degli osservatori, gli ultimi 180 minuti giocati in campionato, tra Udinese e Milan. Il quadro non è stato particolarmente invitante, perché Piatek ha deluso gli emissari nerazzurri. Su di lui continuano a esserci Napoli, Roma e Juventus, in Italia.