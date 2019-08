Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi. Ha collaborato Alessio Alaimo

Carlos Alberto Yaqué, agente dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, ha raggiunto da pochi minuti la nuova sede dell'Inter, al "The Corner" di Viale della Liberazione: gettate le base per il rinnovo contrattuale con i nerazzurri, come da noi rivelato nelle scorse settimane, anche se la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Prolungamento fino al 2024 con la clausola di uscita da 111 milioni di euro che rimarrà, la base di partenza su cui lavorare.