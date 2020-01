Fonte: Dall'inviato a Milano, Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Valentino Lazaro è ancora da scrivere. L'austriaco potrebbe presto essere ceduto, con alcune offerte dalla Germania, tanto che Giacomo Pietralito - intermediario per alcuni club tedeschi - è stato in sede in questi minuti per portare le proposte di Werder Brema e Lipsia. Resta da capire se il blocco della trattativa di scambio Spinazzola-Politano può congelare l'addio dell'esterno.