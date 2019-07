TMW - Inter, visite al CONI terminate per Lazaro: ora le firme

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

L'ufficialità di Valentino Lazaro come nuovo giocatore dell'Inter si avvicina sempre più. L'esterno ha infatti terminato la visita per l'idoneità sportiva al CONI e all'uscita ha dichiarato brevemente un "sono felice". Adesso il giocatore andrà in sede per le firme sui contratti.