Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Da una parte Biraghi, dall'altra Alexis Sanchez: l'italiano è entrato poco fa nella sede del club per la firma, mentre il cileno ha varcato la soglia del CONI per le visite mediche che precedono, come da prassi, la firma sul contratto. Per il cileno un anno di prestito secco dal Manchester United, che peraltro contribuirà all'ingaggio. Giornata intensissima per l'Inter dunque, ansiosa di regalare a Conte gli ultimi rinforzi di questa campagna trasferimenti da grande protagonista. Segui QUI la giornata nerazzurra!