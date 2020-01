Visite terminate per Christian Eriksen che si è affacciato alla finestra del CONI per salutare i tantissimi tifosi dell'Inter accorsi per vederlo da vicino nel suo primo giorno a Milano. Adesso il centrocampista deve solo firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024, con l'ufficialità attesa dunque per le prossime ore.