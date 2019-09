Fonte: Marco Conterio

Mentre Wanda Nara è all'interno della sede del PSG per limare i dettagli in compagnia dell'intermediario Giuffrida, Mauro Icardi sta effettuando le visite mediche di rito con il club francese. Fiducia crescente tra le parti in causa anche se poi sarà corsa contro il tempo per il TMS nel caso in cui le visite dovessero protrarsi più dell'ordinario.