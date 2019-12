TMW - Inter, Zanetti: "In EL con umiltà. Mercato? Valuteremo occasioni"

Fonte: dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato in zona mista dopo il sorteggio dei sedicesimi di Europa League, con i nerazzurri che se la dovranno vedere con il Ludogorets: "Ogni partita deve essere affrontata con umiltà, speriamo di arrivare nelle migliori condizioni per andare avanti il più possibile".

Quanto brucia essere in Europa League e non in Champions?

"Dispiace per il modo in cui siamo usciti, abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Nell'ultima partita non siamo riusciti a vincere per poco, adesso vogliamo essere protagonisti in Europa League".

L'ultima settimana ha rovinato il momento?

"Non ha rovinato niente, siamo contentissimi del percorso intrapreso con Conte. Siamo primi in classifica e abbiamo fatto grandi passi in avanti. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo".

Gli infortuni hanno inciso molto.

"Questo dispiace, nel momento nel quale avevamo più bisogno siamo stati penalizzati, soprattutto a centrocampo. Dobbiamo guardare avanti".

La Juve è stata fortunata nel sorteggio.

"Sia loro che l'Atalanta possono andare avanti, per il Napoli è più difficile ma dovremo vedere quali saranno le condizioni fisiche della squadra".

Cosa dobbiamo aspettarci dal mercato dell'Inter?

"Vogliamo per prima cosa recuperare gli infortunati, poi se arriveranno alcune opportunità saremo pronti a coglierle".