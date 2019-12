A margine della "Dinner Charity Gala" organizzata dalla Fondazione Pupi, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche di Rodrigo De Paul: "Conosce bene il calcio italiano, si è messo in mostra negli ultimi anni. Manca però ancora molto al mercato e per rispetto di chi è già qui preferisco non dire altro".

Clicca qui per l'intervista completa.