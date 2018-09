TMW - Inter, Zanetti: "Vogliamo migliorare e tornare competitivi ad alti livelli"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Triplete? Per tutti noi è stata un'emozione incredibile. Abbiamo scritto pagine importanti per l'Inter e per i tifosi nerazzurri. Cerco di trasmettere il senso di appartenenza ogni giorno. Il Presidente Moratti mi ha adottato come un figlio. Con i miei vecchi compagni ci sentiamo sempre, anche con Mourinho. Quello che abbiamo fatto insieme resta indelebile". Così Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, in occasione del Festival dello Sport. "Spesso - prosegue - la mente torna a Madrid: quando guardo quelle foto, quasi non ci credo di vedermi con la Coppa in mano. È stato straordinario. Adesso c'è un gruppo nuovo che l'anno scorso è riuscito a riportare il club in Champions League. Quest'anno vogliamo migliorare con sacrificio, senso di appartenenza e quella mentalità necessaria per superare i momenti di difficoltà. Così si può tornare competitivi".