Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intrecci di mercato che coinvolgono Roma e Sassuolo. La Roma sta spingendo con il Besiktas per ottenere il prestito con obbligo di riscatto di Vida, ma i turchi aspettano il via libera dal Sassuolo per ottenere il cartellino di Lemos. Per chiudere questo doppio affare, occorre prima che i neroverdi possano accogliere Demirel, chiave di volta per concludere tre operazioni separate ma che sono una conseguente all'altra.