TMW - Isco, il ‘pallino’ di Paratici: il punto sulla trattativa

Un pallino. Un chiodo fisso. Un giocatore che da tre anni è oggetto di studio per la “fattibilità” dell’affare. E l’assist per Fabio Paratici è arrivato dopo un esonero, ovvero quello di Julen Lopetegui: il direttore sportivo della Juventus, infatti, mai come adesso, ha la strada spianata per aprire la trattativa con Isco del Real Madrid. Col giocatore, coi Blancos, col padre agente. Un’operazione impossibile per l’immediato, questioni di costo e di bilancio. Però la Juventus, Paratici con Ricci e Re, sta studiando la fattibilità della trattativa. Siamo in fase embrionale, però a breve il ds prenderà contatto col padre del giocatore. E Isco, agli amici in Spagna, avrebbe già confidato di voler volare in Italia prima che in Inghilterra (pur non disdegnando la Premier). Questione di clima e stile di vita, lui che è di Benalmádena, andaluso. Al Real ha rotto con Solari ma sussurri dicono che anche con Sergio Ramos il rapporto sia ai minimi storici: questioni di spogliatoio e di mercato. Così Isco è pronto all’addio: la Juve sta studiando conti e costi dell’operazione mentre dall’altra parte sembra che Florentino Perez abbia già avvisato chi di dovere che non rinforzerà certo una rivale europea a gennaio.