TMW - Istanbul Basaksehir, Robinho assente. È rimasto in Turchia

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Rifinitura sul prato dell’Olimpico per l’Istanbul Basaksehir in vista della sfida di domani contro la Roma in Europa League. Nelle fila della squadra turca c’è un’assenza di peso come quella del brasiliano Robinho, ex Milan, che è rimasto in Turchia e non prenderà parte alla sfida contro i giallorossi.