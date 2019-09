TMW - Italia, Acerbi: "Mi faccio trovare pronto, poi decide Mancini"

Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

Il difensore della Nazionale italiana Francesco Acerbi ha parlato in zona mista, ai microfoni di TMW, dopo il successo contro la Finlandia: “Oggi è andata bene, sapevamo che era una squadra organizzata e fisica, noi siamo una squadra di palleggio e abbiamo cercato di attaccare senza prendere troppi contropiedi. È stata una partita difficile, abbiamo fatto un’ottima gara. Siamo tutti contenti. Per quanto mi riguarda, mi faccio sempre trovare pronto sia con la Nazionale che con la Lazio. Parla il campo, non ho altre strade. Poi è Mancini che decide”.

Sul gruppo: “Siamo un bel gruppo, coeso, ci sono tanti giovani. Scherziamo, ma lavoriamo anche e si vede. C’è tanto ottimismo, siamo positivi e questo è l’essenziale”.

Le grandi Nazionali sono ancora lontane? “Abbiamo grandi giocatori di prospettiva, alcuni già affermate. Poi vedremo nei prossimi impegni. Speriamo negli Europei”.

Su Chiellini: “Chiellini è tra i più forti sia come temperamento, grinta e leadership. Da lui c’è solo da imparare e io cerco sempre di imparare dai migliori. Cerco di farmi trovare pronto e di fare il meglio possibile, poi ovviamente è sempre un piacere giocare in Nazionale”.