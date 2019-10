TMW - Italia, Acerbi: "Possiamo migliorare. Ora punto agli Europei"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

Al termine di Italia-Grecia 2-0 è intervenuto in zona mista, ai microfoni di TMW, il difensore azzurro Francesco Acerbi: “Abbiamo giocato qui dove non giocavamo da tanto tempo, poi abbiamo giocato nello stadio dove gioco io, quindi è stato tutto un mix di cose. I bambini? Sono stati stupendi, ho tanti disegni nello spogliatoio, sicuramente è stata una serata importante anche per loro. È stata una giornata molto molto bella”.

Sul ritorno delle notti magiche: “Con il mister non abbiamo mai perso, quindi il gruppo c’è ed è la cosa più importante quando giochi a calcio. Ma bisogna migliorare sempre perché poi arrivano le squadre molto più forti. Abbiamo tempo, giochiamo per vincere ma con un peso in meno”.

Sul suo momento: “Fin quando non vado all’Europeo e sono nei 23 in gioco per me è una cosa normale. Non c’è mai niente di scontato nella vita. Mancava veramente poco al passaggio del turno ed è una cosa bella, ma è solo un punto di partenza, spero di esserci all’Europeo, questo è il mio obiettivo”.

Su Roma: “Gli spettatori sono stati tanti e fantastici dal 1’ al 90’, è sempre bello venire a giocare qua. Centrare la qualificazione nel mio stadio è bello, ma di obiettivi ne ho tanti, ora voglio centrare gli altri”.