Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Dovrebbe essere Pierluigi Gollini il prescelto per sostituire Gianluigi Donnarumma in Nazionale. Il portiere del Milan si è infortunato durante l'esultanza del gol di Hakan Calhanoglu e salterà le due partite contro Grecia e Bosnia. Sarebbe la seconda convocazione dopo quella del maggio 2017, quando venne chiamato per un'amichevole con San Marino vinta per 8-0.