TMW - Italia, Bernardeschi: "Buona gara, Kean ha esempi da seguire"

Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria dell'Italia contro la Finlandia, Federico Bernardeschi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Le gambe giravano, siamo partiti un po' contratti, forse l'emozione, un po' la voglia di fare subito e questo ci ha un attimino bloccato all'inizio ma poi si è sciolto tutto ed è andato tutto alla grande. Abbiamo fatto una grande partita, non è semplice quando affronti queste squadre tutte chiuse dietro, non è semplice giocare ma credo che abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo concesso neanche un calcio d'angolo. Devo dire che abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto, questo è l'importante poi ci saranno da migliorare un po' di cose ma è anche normale, siamo tutti giovani e tutti insieme da poco tempo".

Ti fanno correre Allegri e Mancini?

"Sì mi fanno correre però mi piace l'ho sempre detto, a me piace correre e credo che il mio gioco sia questo, poi a volte manca un po' di lucidità davanti ma l'importante è aiutare la squadra e fare bene".

Kean è da Juve?

"Kean assolutamente, è un ragazzo giovane che ha voglia di imparare, questo è l'importante. Credo che abbia dei grandi esempi davanti a lui, su cui poter puntare e seguire, questo è importante per lui e per tutti i giovani che sono qui con noi, questa è una cosa molto importante: sia noi un po' più esperti, dobbiamo trasmetterlo a loro".