TMW - Italia, Bonucci: "In campo ci divertiamo. Per questo diamo il meglio"

Fonte: dall'inviato a Palermo, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano azzurro Leonardo Bonucci ha parlato in mix zone dopo il successo per 9-1 dell'Italia sull'Armenia nell'ultima gara di qualificazione a Euro2020: "Ci tenevamo a finire con una grande vittoria, l'abbiamo fatto e ringraziamo Palermo per la grande accoglienza. E' stato un piacere giocare in questo stadio, Palermo merita il grande calcio. La squadra si diverte? E' vero, ci divertiamo in campo e questo è l'importante perché permette di dare sempre il meglio di noi stessi".