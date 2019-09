TMW - Italia, Bonucci: "L'episodio contro l'Armenia? Cose di campo"

Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Italia e della Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto in zona mista, ai microfoni di TMW, al termine della sfida vinta contro la Finlandia: “È un gioco entusiasmante, che diverte anche noi che stiamo in campo. È normale che a volte possiamo concedere qualche contropiede giocando tanto avanti, ma ci divertiamo e questo è l’importante”.

Quali sono i vostri limiti? “Sappiamo che ogni squadra ha dei limiti, noi dobbiamo essere bravi a non metterli in evidenza. Il pericolo è dietro l’angolo quando ci esponiamo alle ripartenze, quello può essere un nostro limite. Dobbiamo essere bravi a non perdere palle facili ed essere bravi a metterci in campo in maniera giusta per non subire”.

Quanto conta essere bravi a reagire dopo il gol preso? “È un segnale di grande squadra che sa qual è la propria forza, continuiamo a macinare occasioni anche dopo aver preso gol e questo credo che sia merito del mister”.

Sei entrato nella top ten delle presenze raggiungendo Del Piero. “È importante, è un grande orgoglio essere accanto ad Alex. Adesso ci sarà qualcun altro da andare a prendere e mi auguro di cominciare a farlo già dal prossimo raduno. Quando ho iniziato a giocare da bambino era un sogno”.

Volete festeggiare la qualificazione già all’Olimpico? “Sì sarà fondamentale l’approccio dei tifosi che per noi sono sempre l’arma in più, anche stasera sono stati fantastici. Ci aspettiamo un grande pubblico a Roma per fare un grande risultato”.

Cosa vi manca?”Un po’ sicuramente ci manca l’esperienza che fai nei club facendo partite importanti, ma la strada è quella giusta. Con impegno e sacrificio possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.

Le polemiche sull’episodio contro l’Armenia? “Non devo dire niente, sono cose di campo, che succedono. Tra l’altro nemmeno ci pensavo in quel momento che l’avversario era già ammonito. Avevo subito un’apertura di sopracciglio, ero più in difesa di quello che cercare il resto. Poi sono cose di campo, mi dispiace si sia creata questa polemica. La accetto, guardo avanti e faccio parlare il campo. Non è un caso se sono arrivati a 91 presenze in Nazionale. Ho sempre fatto il mio aiutando la squadra e tutto il gruppo che è qui”.

La Juventus? “Più siamo meglio è, ci sono tante partite e ci sarà bisogno di tutti”.