TMW - Italia, Chiellini: "Stiamo creando un'identità. Serve tempo"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato in mix zone dopo il pareggio 1-1 contro la Polonia nel match d'esordio degli azzurri alla Nations League: "La Polonia è una squadra compatta, che sa aspettare l'errore degli avversari per colpire. Abbiamo fatto una discreta partita nella quale potevamo andare in vantaggio con Bernardeschi mentre loro hanno sfruttato una grande giocata di Lewandovski per passare in vantaggio. Ci siamo mossi bene, anche se la condizione non è massimale. Stiamo creando una identità in questa squadra ma serve tempo. Dobbiamo crescere, abbiamo fatto degli errori ma l'importante è che siamo ripartiti. Non dobbiamo andare fuori giri per la troppa voglia di fare. Non dobbiamo perdere lucidità. Abbiamo provato a vincere in tutti i modi, ma loro si sono chiusi bene. Dobbiamo sbagliare meno, soprattutto nelle situazioni semplici".