TMW - Italia, Chiellini: "Unità d'intenti la chiave per la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale italiana, ha parlato al Quirinale dov'è presente la selezione di Roberto Mancini: "Grazie Presidente per la sua ospitalità. L'unità d'intenti può essere la chiave per la vittoria. L'Italia, intesa come Nazionale maggiore, femminile e giovani, è un patrimonio di tutti. Noi vecchia generazione dobbiamo aiutare i giovani a crescere e creare di nuovo il dna del passato per tornare a vincere. Sarà importante che i nostri giovani possano crescere, giocare e maturare nel giusto modo".