TMW - Italia, Di Biagio: "Tanti giovani italiani di valore, devono giocare"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il CT azzurro Luigi Di Biagio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a margine dell'inaugurazione della Viareggio Cup. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Tutti siamo passati dal Viareggio, è una competizione storica. Con piacere torno a vedere questi ragazzi. C'è ancora tanta angoscia per la perdita di Davide, è stato straziante. Mi piacerebbe che dalla prossima partita vedere un clima più festoso, pensando più al calcio ed allo sport. Potrebbe essere un messaggio positivo. Lealtà, educazione e rispetto sono alla base del calcio, come detto da Chiesa nel giuramento, anche se in campo si fa di tutto per vincere. Quello che è successo in questa settimana potrebbe essere un segnale per il presieguo del campionato. Giocare gare internazionali già a questi livelli diventa fondamentale, perché sono esperienze diverse. Fa bene ai nostri ragazzi, perché così possono capire cosa vuol dire giocare ad un certo livello. Più italiani nelle squadre anche in ottica Nazionale? È abbastanza scontato, spesso nelle partite di serie A e B ci sono al massimo due o tre italiani in campo. Bisognerebbe schierare più italiani perché ci sono tanti ragazzi in rampa di lancio. Non siamo così da buttare, ci sono tanti giovani italiano che ti possono dare tante certezze".