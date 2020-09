tmw Italia, esordio in Nazionale maggiore rimandato per Bastoni: torna a Milano

Brutte nuove per Roberto Mancini e per Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un pregresso risentimento ai flessori che lo rende indisponibile per le gare con Bosnia Erzegovina e Olanda. Il difensore dell’Inter, che vede dunque rimandato il proprio esordio in azzurro, sta facendo rientro al club di appartenenza per le cure del caso.