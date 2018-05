TMW - Italia femminile, Bertolini: "Fondamentale l'impatto della Juventus"

Fonte: Dall'inviato a Coverciano Lorenzo Marucci

Protagonista dell'evento KickOff a Coverciano, il ct dell'Italia femminile Milena Bertolini commenta il momento del calcio in rosa: "È una manifestazione importante, si cerca di fare sistema che è importante per crescere".

L'8 giugno vi aspetta a Firenze una sfida importante.

"È importante che ci siano tanti tifosi a seguirci. Credo che sarà una partita importante ed entusiasmante. È un percorso breve ma difficile per il livello delle squadre. Abbiamo bisogno del pubblico e dei tifosi che sono sempre di più. Vediamo come finirà il campionato".

Giocate in una delle città che per prime si è interessata al calcio femminile.

"La Fiorentina è stata la prima squadra a credere nel calcio femminile, in modo tangibile. Quest'anno ha avuto più difficoltà, ma giocare questa partita a Firenze è importante, sappiamo cosa significa Firenze per il calcio".

Si parla del possibile approdo del Milan al calcio femminile.

"Il fatto che ci possa essere il Milan, ma si parla anche di Inter e Roma, sarebbe eccezionale. Sono società con risorse a livello economico e strutturale: possono mettere le ragazze nelle migliori condizioni per fare calcio".

Nota una crescita di interesse?

"Sì. L'aspetto mediatico è fondamentale, è innegabile che l'avvento della Juventus ha portato questo, per quello che rappresenta la Juve. Certo, Fiorentina, Sassuolo, ma l'impatto della Juve è stato importante. I media sono fondamentali".