TMW - Italia, Florenzi: "Ci divertiamo e non capitava da molto tempo"

Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore della Roma e dell’Italia Alessandro Florenzi ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, il match vinto oggi dagli azzurri sul campo della Finlandia che ha avvicinato la qualificazione a Euro 2020: “Io jolly? Sono a disposizione come sempre, non cambia il mio modo di giocare. Cerco di dare il massimo per la squadra dove mi trovo. È stato facile per me integrarmi in un ruolo collaudato dove ho dovuto studiare poco. Avevamo studiato tutte le situazioni del caso, abbiamo fatto una grande partita e sono molto felice soprattutto per il gioco espresso. Il risultato penso che ci vada stretto, abbiamo fatto tanti tiri in porta e soprattutto ci divertiamo che è una cosa che non capitava da molto tempo. È sempre più bello correre quando hai la palla, non dobbiamo perdere palloni troppo semplici per la qualità della casa, altrimenti poi arrivano i gol dell’Armenia o come quello preso oggi. Chiaro che attaccando in tanti qualcosa devi concedere, dobbiamo abbassare la percentuale delle palle sbagliate”.

Il gioco sta diventando più fluido come ai tempi di Conte? “Sono due giochi diversi quelli di Mancini e di Conte, penso che non sia facile giocare dopo due-tre mesi, abbiamo subito ritrovato i nostri meccanismi. Oggi c’era un campo bellissimo, era l’ideale per noi. Abbiamo giocato bene anche con l’Armenia, potevamo fare sicuramente meglio. I meccanismi stanno andando alla grande, non dobbiamo abbassare la guardia e andare avanti così”.

Si può prendere la qualificazione già all’Olimpico? “Per me avrebbe lo stesso significato che da un’altra parte. L’Italia deve raggruppare tutto un popolo, speriamo che ci sia tanta gente a sostenerci”.

Volevi il gol? “È arrivata l’occasione e ci ho provato, con questa squadra è facile arrivare al tiro”.