TMW - Italia, G. Mancini: "Devo tanto a Gasperini. Oggi base di partenza"

Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto nella mixed zone dello stadio Tardini di Parma, il difensore azzurro Gianluca Mancini parla così dopo il suo esordio con la maglia della Nazionale azzurra: "E' una stagione particolare, con l'Atalanta stiamo vivendo una bellissima annata e la Nazionale è il sogno di ogni bambino, arrivare a fare una partita da titolare è bellissimo. Ma deve essere una base di partenza"

Pensi alla convocazione per l'Europeo del 2020 adesso?

"Io vivo il mio presente per fare il mio futuro. Siamo nel 2019, io cerco di migliorare e quando il mister mi chiama cerco di far vedere le mie qualità".

Stasera ti abbiamo visto in una difesa a tre e mezzo. Quanto hai imparato in questi giorni dai professori Bonucci e Chiellini?

"Con Gasperini giochiamo a tre e i difensori di destra e sinistra vuole che si stacchino per partecipare alla manovra d'attacco. Questi dieci giorni sono stati molto intensi perché allenarsi con questi campioni è formante, voglio migliorarmi dentro e fuori dal campo".

Sa di rivincita questa convocazione in azzurro?

"No, il passato è passato, il mio presente è all'Atalanta e poi vedremo".

Sei un uomo mercato:

"Il mercato è fatto di articoli di giornali, di vero c'è ben poco, noi dobbiamo pensare a fare bene".

Ritiro congiunto con l'Under 21: come lo vedi?

"E' una cosa positiva, il fatto che ci siano tanti giovani in Nazionale A è un qualcosa che a noi giovani ci rende orgogliosi e ci fa capire che il mister Mancini ci guarda anche se siamo con l'Under 21".

Quanto devi a Gasperini?

"Tanto, ti migliora a livello fisico, mentale e tecnico, lo ringrazio perché se la stagione sta andando così è anche merito suo".

Credete alla possibilità di arrivare in Champions?

"Dobbiamo fare bene le ultime dieci partite, fare il massimo per regalare all'Atalanta un risultato storico. Poi c'è la finale di Coppa Italia, arrivarci sarebbe".

Che partita ti aspetti domenica contro il Parma dopo la gara di stasera al Tardini?

"E' un campo molto bello, il Parma è una buona squadra con valori importanti in attacco, da domani a Zingonia si pensa a quello, a preparare al meglio la gara di domenica".