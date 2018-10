TMW - Italia, ieri Mancini a Parma. Gagliolo ancora sugli scudi

Ha stupito ieri la presenza del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini sugli spalti dell'Ennio Tardini di Parma, dove si giocava lo scontro salvezza tra ducali ed Empoli. Gli italiani schierati in campo sono stati complessivamente 15, undici per i ducali e quattro per gli azzurri. Difficile dire per chi il ct si sia scomodato, possiamo ipotizzare che tra le fila degli ospiti il profilo più interessante possa essere il laterale Giovanni Di Lorenzo, mentre tra i padroni di casa hanno fatto grandi cose Luigi Sepe e Riccardo Gagliolo, quest'ultimo al momento uno dei migliori difensori della Serie A per rendimento.