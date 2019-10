TMW - Italia, Immobile: "Oggi non era facile. Ringrazio la Curva Nord"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

In zona mista, ai microfoni di TMW, al termine di Italia-Grecia 2-0 è intervenuto l’attaccante azzurro Ciro Immobile: “Domani sarà bellissimo andare dal Papa, è una cosa che non succede tutti i giorni, quindi è molto bello. Manca un numero 9 in questa Nazionale? No, non credo. Abbiamo fatto tanti gol, stasera non era facile, erano tutti bloccati, chiusi. Ringrazio la Curva Nord per il coro anche stasera. Sono contento per la gente che è venuta stasera e che ha visto una bella Italia”.